“El salario tiene que estar entre 3 ó 4 puntos por encima de la inflación”, dicen desde la CGT

“Un acuerdo de precios y salarios debería funcionar, si no, es que no aprendimos nada. Acá hay un sector de los intermediarios que encarecen los productos”, subrayó el sindicalista.

“Hay sectores que les va muy bien y no está mal que eso se vea reflejado en el bienestar de los trabajadores. El salario tiene que estar por encima de la inflación entre tres o cuatro puntos para ir recuperando gradualmente el poder adquisitivo que se perdió”, señaló Acuña en declaraciones a AM 750.

