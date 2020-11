El secretario de Energía dijo que las tarifas no deben impedir a la gente consumir otros bienes

Se refirió también a la situación de los clubes y dijo que pretenden ampliar el esquema de tarifa social e incorporarlos porque “la contención que hacen es muy importante y es increíble que no lo puedan hacer porque no puedan pagar el costo de la energía”.

“Vamos a ir a un esquema que nos permita no generar un incremento tan alto como nos aplicaría la RTI de la gestión de Mauricio Macri cuando termine el congelamiento. Con una tarifa de transición que va a ser muy menor y solo para los sectores más altos, los que pueden pagar el costo, porque en términos porcentuales no impacta en sus ingresos de la misma forma”, precisó Martínez.

