El sector cárnico confía en el repunte del consumo y las exportaciones tras la pandemia

UF: Porque son cortes premium y el europeo lo consume en el sector Horeca (hotelería, restaurantes, servicios de comida), no va a la mesa familiar; por lo tanto, durante la pandemia y con el cierre de restaurantes y hotelería, no había a quién venderle, lo que influyó notablemente en la exportación,

UF: Vamos a tener una caída de los precios y las exportaciones hasta que se reacomode todo; no solamente habrá que hacer un gran esfuerzo para mantener los mercados vivos y recuperar los valores; se viene una parada linda, las exigencias internacionales se van a agudizar; no va a ser lo mismo, por eso proponemos discutir en serio cómo seguimos adelante, dar un salto cualitativo y empezar a analizar qué pasará con los mercados a futuro.

