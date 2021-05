El Senado debate el proyecto de medidas para contener la pandemia

“Nos perdimos la oportunidad de tener millones de vacunas con Pfizer. También con Fondo Covax. ¿Por qué no garantizamos que la militancia política no sea la prioridad para la vacunación?”, insistió.

Sacnun agregó que “más democrático y más republicano que este proyecto en el marco de una pandemia como no teníamos memoria, no puede haber”.

You May Also Like