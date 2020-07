“El sistema judicial no quiere hacer nada”, dijo la mamá de Facundo a 90 días de la desaparición

“Vamos a seguir recusando al fiscal pero ya no soy solo yo y mis abogados, también la Comisión Provincial por la Memoria, las Madres y Abuelas de Plazas de Mayo, y todos los grupos de Derechos Humanos de la Argentina que se han sumado”, dijo al asegurar que “todos” saben que “ese fiscal no debería estar llevando la causa”.

“Sabemos que se les han caído cada una uno de sus testigos falsos que indicaban que Facundo había llegado a Bahía Blanca. Mi hijo nunca llegó a Bahía Blanca, a mi hijo lo desaparecieron acá (en Pedro Luro) y es acá donde me tienen que dar respuestas, es acá donde me tienen que entregar a mi hijo esté como esté”, expresó.

“Mi sensación es de una Argentina corrupta, de un sistema judicial que no quiere hacer nada y de un (ministro de Seguridad, Sergio) Berni que calla y que no está diciendo la verdad”, dijo a Télam Cristina Castro.

