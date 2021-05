El supuesto pedido escandaloso de Alex Caniggia en Masterchef

A pesar que desde la semana pasada ya comenzaron los primeros rumores de la salida de Alex Caniggia de Masterchef Celebrity, el joven sigue en el centro de la escena porque hay distintas versiones de lo sucedido. Algunos dicen que lo descalificaron, otros que renunció y él, en las últimas horas, salió al cruce, asegurando que continua en el certamen.

Sin embargo, Ángel De Brito reveló un dato, hasta ahora desconocido, sobre el conflicto que tuvo Alex con la producción de Masterchef, que tiene que ver con un pedido al que no accedieron.

“Se habló mucho de la renuncia de Alex a ‘MasterChef’ -comenzó diciendo el conductor-, y también dicen que va a “La Academia”. Por ahora él no fue convocado, ayer Marcelo hizo chistes, igual esto no quiere decir que no llamen. Pero primero tiene que definir su situación allá”.

Luego De Brito reveló: “Lo qué pasó, puntualmente, el día del escándalo en la grabación, que puede ser remontada la situación todavía, es que tenía que ir a la grabación, y pidió que le aseguren que ese día ganaba, sino no iba. Lo qué pasó fue que le dijeron que no, y Alex decidió no ir. Todo esto lo van a desmentir de acá a la eternidad, pero ese fue el conflicto”.

“Lo mismo le pasó en el ‘Cantando’ -precisó De Brito-, no le aseguraron un resultado, y se fue”, culminó el chimentero. (Ratingcero)

Comentarios

comentarios