El trasfondo de la separación de Kim Kardashian y Kanye West

Otra persona cercana a ella dio más detalles: “El matrimonio de Kim y Kanye no tiene remedio. Kim ha superado el caos de Kanye, y en este punto solo quiere concentrarse en los niños y en su propia vida. Ella quiere seguir viviendo en Los Ángeles y crear la mejor vida para los niños. Simplemente no están en la misma página cuando se trata de su futuro como familia. Y Kim está de acuerdo con eso. Ella hará todo lo posible para que los niños tengan una gran relación con Kanye, simplemente no quiere estar casada con él”.

La separación de Kim Kardashian y Kanye West tras siete años de matrimonio ya es un hecho y todo indica que la pareja no podrá reconstruirse. Así lo informó la revista People, con fuentes cercanas al ex matrimonio.

You May Also Like