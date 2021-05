El trasfondo de la suspensión de la Copa América en la Argentina

– La ministra Carla Vizzotti había anticipado el sábado que la Copa América no estaba confirmada “en un 100 por ciento”. Y si bien desde su cartera remarcaron que la decisión de suspender el torneo no fue de ellos , está claro que el informe epidemiológico no fue favorable. En la misma sintonía habían declarado el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su ministro de Salud, Daniel Gollán .

You May Also Like