El tuit de Karina Jelinek que alertó a sus seguidores

Karina Jelinek publicó un enigmático tuit que horas después borró y tuvo que salir a aclarar la situación. En sus redes sociales, la modelo había escrito: “No quiero que me pase nada”. Su extraña declaración prendió las luces de alarma entre sus seguidores, quienes le pidieron que dijera si estaba en peligro.

“¡Buenas noches! Les cuento algo por si me pasa algo. ¿Quieren saber? ¡No quiero que me pase nada! ¡Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo! (sic)”, posteó en su cuenta sin dar más detalles. Enseguida, sus fanáticos le pidieron que explicara a quién o a qué se refería y si estaba pasando por una urgencia.

Al ver la catarata de respuestas, la modelo reapareció para dar tranquilidad. “¡Estoy bien ángeles! Disculpen y gracias por sus mensajes”, aseguró en un segundo tuit.

“Bueno, pero ¿qué pasó?”, “¿Y eso qué fue entonces? ¿Solo un llamado de atención?”, “Qué bueno saber que todo está bien. Ver toda la gente que estuvo atenta a tu bienestar muestra el apoyo y amor que generas”, “Nos preocupaste, Karina”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

En “TV Nostra”), su abogada Ana Rosenfeld explicó lo que había ocurrido. “Les cuento que yo también me preocupé, porque cuando vi el tuit lo primero que hice fue escribirle por WhatsApp. Por suerte me contestó enseguida, con lo cual despejé cualquier duda sobre si tenía que salir corriendo a socorrerla o ayudarla. Me dijo que está bien, que no había pasado nada, y lo que pasó lo va a resolver”, empezó.

“La explicación que me dio es que se había peleado con alguien y, obviamente, esa situación la estaba preocupando a ella. Después, ante la cantidad de mensajes que recibió de preocupación de la prensa y sus amigos, lo primero que hizo fue sacar el tuit”, agregó.

Para cerrar, indicó: “Quedamos en tomarnos un cafecito entre mañana y pasado. Aparentemente, es alguien que ella conoce y la preocupa bastante pero no necesita ningún tipo de auxilio. Me dijo que me quedara tranquila, que no pasaba absolutamente nada que no tuviera solución”. (La Nación)

Comentarios

comentarios