El último video de Diego Maradona para Leopoldo Luque

Los audios hicieron explotar de furia a Dalma y Gianinna, quienes no dudaron expresar su furia en las redes contra el cirujano y Matías Morla, quien se supone que introdujo a Luque en la casa de Diego. “Luque sos un hdp y ojala se haga justicia“, lanzó la actriz. “¡Pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! ¡Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité! ¡Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia!“, Lanzó.

