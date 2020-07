El videojuego de Stranger Things se puede descargar gratis por tiempo limitado

‘Stranger Things 3: The Game’ funciona como complemento de la temporada, es decir, que tiene misiones exclusivas, nuevo diálogo y secretos ocultos. Si bien como videojuego no se destaca por sus gráficos ni por su jugabilidad, los fanáticos de la serie de Netflix seguramente celebrarán regresar a Hawkins por un rato y jugar con sus personajes favoritos.

