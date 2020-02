El violento mensaje de Johnny Depp sobre Amber Hear, que lo pone contra las cuerdas

A casi cuatro años de su desenlace, el fallido matrimonio de Johnny Depp y Amber Heard sigue dando tela para cortar, y todo indica que la novela está lejos de llegar a su final definitivo.

Este miércoles, el actor se presentó a comparecer en un tribunal de Londres, donde tramita su demanda por difamación presentada contra un periódico sensacionalista que lo había presentado como un marido violento. Pero no todo terminó como seguramente lo había planeado en la previa.

El protagonista de Piratas del Caribe acusa en su denuncia al diario The Sun y a su propietario, News Group Newspapers, por haber publicado en abril de 2018 un artículo que presentaba como un hecho comprobado que había golpeado a su exesposa.

La pareja, que se casó en 2015 y se divorció apenas 15 meses más tarde, habría transitado durante su convivencia un via crucis de violencia y maltratos que quedaron registrados en audios y videos. Por entonces, la actriz hablaba de “años” de violencia “física y psicológica”. Sin embargo, Depp niega que todo haya sido como ella lo cuenta.

Ahora, vestido con un traje azul oscuro, de acuerdo a lo que relata el diario español El País, la estrella de 56 años se sentó detrás de sus abogados en una audiencia preliminar en la que estos describieron su exmujer como “la agresora”. Su abogado, David Sherborne, dijo que presentaría pruebas en el juicio, que debe comenzar el 23 de marzo y se estima que va a durar unos 10 días.

“Hay un gran contraste entre la versión de los hechos de la señora Heard y la del señor Depp”, afirmó. “Es blanco y negro. Una persona (…) está mintiendo y la otra no”, agregó. “Obviamente, estamos diciendo que es la señora Heard (quien miente), el señor Depp es 100% claro en eso”.

El abogado se refirió a una grabación recientemente publicada en los medios de comunicación en la que la actriz admite haber golpeado a Johnny Depp. Esto “demuestra con su propia voz que no fue víctima de violencia doméstica, sino que fue la agresora”, según la defensa del actor. Sherborne precisó que también en Estados Unidos prosigue una demanda por difamación contra la exesposa de su cliente.

Un audio filtrado al diario británico Daily Mail demuestra que Heard le pegó a su marido, y también que le arrojó ollas, sartenes y jarrones, como explica el rotativo. Las conversaciones grabadas datan de 2015, de un momento en el que trataban de solucionar sus incipientes problemas matrimoniales.

“Siento no haberte cruzado la cara con un tortazo como debía ser, pero estaba pegándote, no empujándote. Cariño, no te estaba empujando”, se oye decir a Heard ante Depp sobre una pelea que habían mantenido la noche anterior, siempre según el medio británico. “No sé cual fue el recorrido de mi mano, pero estás bien, no te hice daño, no te empujé, solo te golpeé”. Entre otras de las frases del audio, que forma parte de una sesión de terapia informal de dos horas grabada de forma consensuada en el móvil de la actriz, Heard le dice a Depp: “Sos un inmaduro. Crecé, puto Johnny”.

Según detalla el medio ibérico, Johnny Depp ya denunció ante el juez en mayo de 2019 ataques físicos por parte de Heard.”He negado con vehemencia las acusaciones de la señora Heard desde que las hizo por primera vez en mayo de 2016, cuando fue al juzgado para obtener una orden de alejamiento temporal con moretones pintados que los testigos y las cámaras de vigilancia demostraron que no tenía la semana anterior”, declaró entonces el actor.

“Seguiré negándolo el resto de mi vida. Nunca abusé de la señora Heard ni de ninguna otra mujer”, explicó, afirmando que “ella fue la perpetradora”. “Mientras combinaba las anfetaminas recetadas y las drogas no recetadas con alcohol, la señora Heard cometió innumerables actos de violencia doméstica contra mí, a menudo en presencia de algún testigo, que en algunos casos me causaron daños corporales graves”, señaló.

Sin embargo, la movida no le resultó del todo favorable a Depp. Es que en la audiencia celebrada esta semana, Adam Wolanski, representante legal de News Group Newspapers, aseguró que tenían mensajes, cerca de 70.000, que probarían lo publicado en The Sun. Según lo que trascendió, el juez Justice Nicol pudo escuchar algunos de ellos y lo cierto es que no dejan al actor en la mejor situación.

De acuerdo con el portal Daily Mail, el abogado de The Sun aseguró que Johnny Depp envió en noviembre de 2013 (durante su relación con Amber Heard) mensajes de texto al también actor Paul Bettany, en donde se lee: “¡Ahoguémosla antes de quemarla! Después follaré su cadáver quemado para asegurarme de que está muerta”.

Este sería uno de los mensajes que el actor envió en 2013 a su compañero de profesión Paul Bettany, según el Daily Mail. Un botón de muestra que deja abierta la puerta a nuevas revelaciones. (Clarín)





