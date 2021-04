El violento mensaje de Luis Ventura tras la falsa muerte de Cacho Fontana

Luis Ventura, quien ayer aseguró en Fantino a la Tarde (América) que Cacho Fontana había muerto, fue invitado al programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos) de Ernesto Tenembaum para hablar sobre la fake news que tuvo en vilo a varios portales y medios del país. El periodista aprovechó el espacio en el ciclo radial para hacer un descargo hacia la persona que le dio la falsa información, y además, pidió disculpas por lo sucedido.

“Aquellos que trabajamos con la actualidad rabiosa, sabemos que estamos expuestos a este tipo de situaciones. De todas formas, quiero aclarar que habré sido el cuarto o quinto en dar esta información pero está bien, eso no quita mi responsabilidad”, comenzó Ventura.

Luego, el presentador de televisión se justificó porque no chequeó el dato cuando lo recibió: “Los que somos periodistas, cuando tenemos una fuente fidedigna… uno saltea el paso del chequeado porque das por sentado que es creíble”. Y agregó: “Me la jugué porque confiaba en el informante… Le erré al confirmar su muerte. Yo a Cacho lo adoro“.

Para indagar un poco más acerca de quién se trata la fuente, Tenembaum le preguntó: “¿De dónde sacó la información?”.

“No, no quiero revelar quien fue. Es una persona de bien pero me dan ganas de ir a cagarlo a trompadas. Cuando veo de donde lo sacó, casi me muero”, contestó el periodista de espectáculos enojado. Y al instante, resaltó: “Pero bueno, la responsabilidad en fin, es mía”. (Exitoina)

