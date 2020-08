El viral más tierno que recorre las redes

“Es que tú no puedes tener esa actitud siempre, tienes que portarte bien”, se puede escuchar decir a Eliot Dussan Ordóñez, un colombiano que compartió a través de Tik Tok un video de un perrito bien entrenado para pantomina que siguió haciendo su mejor esfuerzo para salir impune de cualquier falta que se habría mandado.

“Uno no hace sino complacerte, llevarte al parque, comprarte juguetes, y tú no haces caso. Siempre haciendo daño, y con carita de ‘yo no fui’ que quieres ganarlas todas. Así no es”, sentenció Dussan Ordóñez en el video viral que ya tiene 1.9 millones de reproducciones en su versión original de Tik Tok.

De un tiempo a esta parte la aplicación de videos Tik Tok se convirtió en la plataforma perfecta para generar contenidos virales, desde videos cómicos hasta musicales o de lifestyle.

