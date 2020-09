Eliminatorias: a la noche en La Bombonera y a la tarde en La Paz

Las Eliminatorias Sudamericanas están muy cerca de iniciar su camino para definir qué países dirán presente en Qatar 2022 y en las últimas horas, Conmebol confirmó el cronograma de las primeras dos fechas del certamen, que se jugará en la primera mitad de octubre. La Selección Argentina recibirá en La Bombonera a Ecuador en el debut el jueves 8 a partir de las 21.10 y luego visitará a Bolivia en La Paz el martes 13 desde las 16.

La particularidad es que la primera fecha no se jugará íntegramente el jueves 8, sino que habrá dos partidos el viernes 9 también. En tanto, el martes 13 sí se jugarán los cinco partidos de la segunda jornada.

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS – CRONOGRAMA DE LA PRIMERA FECHA

Jueves 8 de octubre

19.30: Paraguay vs. Perú (Asunción)

19.45: Uruguay vs. Chile (Montevideo)

21.10: Argentina vs. Ecuador (Buenos Aires)

Viernes 9

18.30: Colombia vs. Venezuela (Barranquilla)

21.30: Brasil vs. Bolivia (San Pablo)

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS – CRONOGRAMA DE LA SEGUNDA FECHA

Martes 13 de octubre

16: Bolivia vs. Argentina (La Paz)

16: Ecuador vs. Uruguay (Quito)

18: Venezuela vs. Paraguay (Mérida)

20: Chile vs. Colombia (Santiago)

21.15: Perú vs. Brasil (Lima)

