Elisa Carrió llamó a la unidad de los argentinos: “Debemos salir de la lógica de ‘cuanto peor, mejor’”

La situación de la Argentina es muy delicada, y todo se vio potenciado por la pandemia del coronavirus. Ante esto, quien se manifestó al respecto fue Elisa Carrió.

En ese sentido, la exdiputada nacional llamó a la unidad de todos los argentinos y confía en que todo será mejor si se respeta el Estado de Derecho.

Por otra parte, aseguró que el pueblo debe escapar a una lógica que viene reinando desde hace años: la del ‘cuanto peor, mejor’.

“No hay dos Argentinas, hay una sola. Lo que pasa es que es diversa y conflictiva. En el inconsciente colectivo de la Argentina y, sobre todo, en el inconsciente de militantes y de políticos, está algo que nos ha hecho mucho daño en los últimos 70 años, que es la noción de ‘cuanto peor mejor’. Es una especie de querer dividir la Argentina en dos”, apuntó en un audio al que tuvo acceso La Nación.

Y agregó: “Esta lógica de ‘cuanto peor, mejor’, que tienen incluso dirigentes de uno y otro sector, es la estrategia de la que debemos salir. No se trata de confrontar sino de convencer a todos los argentinos y argentinas de bien que tenemos que vivir bajo un mismo techo”.

Y analizó: “¿Para eso qué nos puede unir? La dictadura nos divide, el autoritarismo nos divide, la anarquía siembra el caos. La división no nos trae ni paz, ni seguridad, ni desarrollo. ¿Cuál es el medio, siempre, entre el miedo a la anarquía y el miedo a la dictadura de cualquier índole?: El estado de Derecho, la Constitución, la no violencia, las manifestaciones pacíficas”.

Para cerrar, se refirió a los sectores más necesitados de la Argentina: “Si no hay contribuyentes, no hay subsidios. No podemos jugar a la lógica de la antinomia. Nos ha hecho demasiado daño y hay que defender el centro que nos une, que es el Estado de Derecho, la no violencia. Esto no es resignar ninguna lucha, pero sí tener la inteligencia de constituir instituciones sólidas y en eso estamos trabajando”.

Comentarios

comentarios