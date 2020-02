Empresas de EE.UU. en China estiman que tendrán pérdidas en sus beneficios por el coronavirus

El 87% de las empresas estadounidenses presentes en China creen que la epidemia del coronavirus tendrá un impacto directo en sus beneficios durante 2020, mientras que un 24% pronosticaron caídas de ingresos de al menos un 16% respecto al año anterior, según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Shanghai.

Además, el 29% de las 127 empresas participantes en la encuesta -realizada entre los días 4 y 6 de febrero- opinaron que sus oficinas centrales “no han comprendido el posible impacto económico del coronavirus”, destacó al agencia EFE.

Asimismo, y como medida de prevención contra el virus, un 60 % de aquellas que respondieron están “planeando convertir en obligatorio el teletrabajo mientras dure la actual crisis sanitaria, algo que la mayoría ya ofrece de manera voluntaria”.

Por su parte, el 16 % calculó que el producto interior bruto de China caerá en 2020 más de un 2% como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Entre las 127 participantes, 20 empresas obtienen beneficios en China de más de US$ 500 millones y 27, entre US$ 100 y US$ 500 millones.

La epidemia de coronavirus ha dejado ya 722 muertos entre los 34.546 contagios diagnosticados hasta la fecha en China, según los datos publicados hoy por la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático.

