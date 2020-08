“En Argentina hay que bajar el riesgo para que lleguen las inversiones”

Desde 2007 a la fecha, Argentina ha registrado indicadores sostenidos de inflación con un promedio del 2% mensual, con subas durante 2019 y bajas en lo que va de 2020. A esto se suman ocho años de estancamiento de la economía, escasez de dólares, caída de la recaudación y la inexistencia de un plan económico con el que hacer frente al pago de la deuda que aún tiene por delante con el Fondo Monetario Internacional.

En conversación con Radio Mitre Mendoza, el economista y ex director del Banco Central de la República Argentina, Enrique Szewach enfatizó en la necesidad de “hay que bajar el riesgo para que lleguen las inversiones en Argentina”. “El capital financiero invierte hasta en países en guerra, pero el rendimiento normal Argentina no entra en el mapa”, dijo y agregó que “hay que bajar el riesgo y los costos para que no entren los aventureros ni los premiados por el Gobierno”. “Para algunos inversores, Argentina es el 1% de los negocios y el 10% de los problemas”, remarcó.

No obstante, el tema principal de la economía pasa por la falta de una receta viable para erradicar el aumento de precios. “En horizonte, desde 2007 tiene una velocidad crucero de 2% mensual de inflación”, remarcó el economista y explicó que la situación está contenida porque “las tarifas, la demanda de dólares y los acuerdos salariales están contenidos en este momento”. No obstante, “sin una política fiscal y monetaria, la inflación puede elevarse como un resorte”.

La balanza comercial también tendrá un rol clave en la recuperación de la normalidad. “Por decisión del Gobierno, es superavitaria porque se desplomaron las importaciones y el tipo de cambio no es malo”, explicó y agregó que “las exportaciones tradicionales se han mantenido”. No obstante, “China ha desplazado a Brasil, pero es un demandante de materias primas y no le podemos vender otra cosa más”, resaltó.

