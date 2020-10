En Boca llegó una oferta por el colombiano Villa

El futbolista de 24 años fue acusado en abril de agredir a su novia y se le abrió una causa judicial. La dirigencia de Boca decidió no utilizarlo hasta que haya una resolución, por lo que no participó en ninguno de los tres compromisos que el “Xeneize” disputó desde la reanudación de la Copa Libertadores.

El presente del colombiano es un gran interrogante: desde el club no lo utilizarán hasta que la Justicia no falle sobre la causa en la que está acusado por violencia de género . El delantero se entrena mientras tanto con el resto de sus compañeros, aunque no forma parte de los partidos del equipo.

You May Also Like