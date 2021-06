En Colombia gobernadores y alcaldes se niegan a militarizar sus distritos

Otros jefes de Gobiernos locales, como el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, han dicho que no va a militarizar la ciudad, postura que mantiene también la Gobernación de Caquetá, que en un comunicado señaló: “No podemos enmarcarnos con las situaciones descritas en el decreto 575, por lo cual la asistencia militar no se hace necesaria actualmente, pues no se cumplen los preceptos para utilizarla”.

“De ninguna manera es una opción. Mientras yo sea alcaldesa no habrá militarización en Bogotá . Hacerlo es echarle leña al fuego. Gracias a los esfuerzos de la ciudadanía y de la Policía Metropolitana, aquí no ha habido la masacre que ha habido en otros sitios”, afirmó la alcaldesa, citada por el diario El Nuevo Siglo.

