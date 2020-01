En diciembre 2,6 millones de personas compraron dólares

Los datos surgen del informe de diciembre sobre “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” del Banco Central, período en el que el organismo monetario compró US$ 1.121 millones y en el que las reservas internacional crecieron US$ 1.009 millones respecto de noviembre y sumaron un total de US$ 44.781 millones.

En este marco, las “Personas Humanas” totalizaron compras netas por US$ 703 millones, unos US$ 330 millones más con respecto al mes previo.

Este resultado se explicó por compras por US$ 460 millones y ventas por US$ 130 millones.

Durante la mayor parte de diciembre, los individuos estuvieron sujetos al límite de US$ 200 para las compras de moneda extranjera destinadas a la formación de activos externos, constitución de garantías vinculadas a las operaciones de derivados y transferencias personales.

A esto se sumó que, a partir del 23 de diciembre, se impuso el impuesto PAIS del 30% para las operaciones de compras de moneda extranjera sin fines específicos, para los pasajes internacionales y para operaciones realizadas con tarjetas de crédito, débito y compra en el exterior, entre otras cuestiones.

