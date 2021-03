En el “Rojo” aseguran que Moyano llamará al Kun Agüero

“Todos estamos entusiasmados, pero sabemos que la condición económica que vive nuestro país es imposible traer un jugador de esta jerarquía que tiene el Kun . Goleador histórico nada más ni nada menos que del Manchester City. Por supuesto ya el presidente se está comunicando… No hagamos una novela de esto”, explicó el vicepresidente 1º en el programa “Buenos Vecinos” de Radio 10, aunque cabe aclarar que hace algunos meses que no está tan ‘metido’ en el día a día del “Rojo”.

