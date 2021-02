En Hollywood cada vez son más las denuncias de acoso contra Joss Whedon

Tras las acusaciones de abuso y maltrato que realizó Charisma Carpenter, la protagonista de la serie Buffy, la cazavampiros contra el director Joss Whedon, varias actrices que formaron parte de ese éxito televisivo, como Sarah Michelle Gellar y Michelle Trachtenger, se sumaron a las denuncias.

Todo comenzó cuando Ray Fisher, el actor de Liga de la Justicia (2017), hizo públicas algunas actitudes que comprometen a Whedon, y lo tildan de tener un comportamiento racista. “Lo que me quemó por dentro y me obligó a hablar sobre Joss Whedon fue que me informaron que él había ordenado que se cambiara la tez de un actor. Ese fue el punto de inflexión para mí”, había expresado Fisher.

Y aunque Joss niega cada una de las incriminaciones que se le adjudican, a través del medio Variety se dio a conocer que Fisher lleva dos años y medio recopilando información para demostrar que sus dichos son ciertos.

Charisma Carpenter, Sarah Michelle Gellar y Joss Whedon

Pero fue un extenso posteo titulado “Mi verdad”, en sus redes sociales, con el que Charisma destapó una serie de hechos que se vivieron en Buffy, el popular programa televisivo estadounidense que duró siete temporadas en la década de los ’90.

“Durante casi dos décadas me mordí la lengua, e incluso inventé excusas para ciertos hechos que me traumatizan todavía hoy. Joss Whedon abusó de su poder en numerosas ocasiones cuando trabajamos juntos. Mientras él encontraba este mal comportamiento entretenido, eso sirvió para intensificar mi ansiedad a la hora de actuar, hacerme sentir vulnerable y alejarme de mis compañeros”, expresa.

Sin embargo, las líneas que le siguen son aún más impactantes, porque cuando la intérprete le comunicó al director que se encontraba embarazada, él le preguntó si iba a quedarse con el bebé.

“Usó como arma mi feminidad. Atacó a mi personaje, se río de mis creencias, me acusó de sabotear la serie, y finalmente me despidió la temporada siguiente a dar a luz”, comentó.

“Siento una abrumadora responsabilidad por Ray y otros por haber mantenido en privado mi experiencia con Joss y el daño que ha causado”, dice en relación a la situación de su compañero, y agrega: “Recientemente, participé en la investigación de Warner Media por Liga de la Justicia’porque creo que Ray es una persona íntegra que está diciendo la verdad”.

Sarah Michelle Gellar no se quedó atrás y a través de su cuenta de Instagram se refirió al tema: “Si bien estoy orgullosa de que mi nombre esté asociado con Buffy Summers, no quiero que me asocien para siempre con el nombre de Joss Whedon. Estoy más concentrada en cuidar a mi familia y sobrevivir a una pandemia actualmente, por lo que no haré más declaraciones en este momento. Pero estoy con todos los sobrevivientes de abuso y estoy orgullosa de ellos por hablar”.

Michelle Trachtenberg no dudó un segundo en repostear las declaraciones de Gellar, y agradecerle por eso, a lo que sumó: “Ahora, como mujer de 35 años, soy lo suficientemente valiente para repostear esto. Porque esto debe salir a la luz. Así que ahora la gente sabe lo que hizo Joss”, sentenció. (Clarín)

