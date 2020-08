“En la pospandemia, vamos a necesitar de un acuerdo social de precios y salarios”

El carácter bimonetario de la economía argentina no es un chiste. Cada salto del tipo de cambio genera un efecto no sólo sobre los precios atados al dólar, sino de muchos otros. Allí es donde se genera la puja distributiva entre trabajadores que exigen recuperar el poder adquisitivo de sus salarios y empresarios que eventualmente aceptan pero que, al mismo tiempo, remarcan precios. Esto se ha repetido durante muchos años en la Argentina.

