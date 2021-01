En medio de la pandemia, Cristian Castro pidió tener menos hijos

Para dar punto final al tema, manifestó: “ Vamos a tener una linda relación con nuestra tierra. La belleza es importantísima y eso es lo que persiguió siempre el hombre. No podemos estar persiguiendo la destrucción y la anarquía y el separatismo y separar a la mujer del hombre con estos machismos y feminismos. No podemos separarnos, para qué “. (Pronto)

“ Lamentablemente esto le pegaría a lo que es infraestructura, expansión pero estos proyectos hacen que le afecte a los bosques y lo que es la contaminación visual. Yo adoro a los arquitectos e ingenieros pero creo que ya es una cosa demasiada. No necesitamos estar con esta explosión de vivienda. Apuntar a tranquilizar esto de tener hijos y eso lo veo como una buena solución y armonizar más con los animales. Ser más justos. Mi vida no puede valer más que la de un pollo. Un pollo se merece perfectamente vivir. Hay que empezar a evolucionar también en los alimentos. Amamos la carne pero vamos a ponerle conciencia a las cosas ” agregó.

