En Salta, Fernández recordó a Güemes y se comprometió a trabajar por la unidad del país

“Hoy es un día propicio para que yo, le jure al General que, en medio de la pandemia, voy a trabajar incansablemente para que la salud de cada argentino y argentina esté preservada. Para que le jure que su muerte no ha sido en vano y voy a trabajar por reconstruir un país federal, donde no haya un país central y una Argentina periférica”, señaló Fernández.

You May Also Like