Encuentran muerta a la actriz surcoreana Song Yoo-Jung

Son Yoo Jung comenzó su carrera como actriz con un papel secundario en la serie “Golden Rainbow ” en 2013, y un año después alcanzó la fama con su personaje de Han Da-won en drama “ Make Your Wish ”. Su último trabajo fue como protagonista en la serie online “ Dear My Nam ” en 2019.

