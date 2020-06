Epidemiólogos afirman que nunca más volverán a abrazar ni dar la mano

Un total de 511 epidemiólogos participaron de una consulta realizada por The New York Times sobre el tiempo que estiman que deberá transcurrir para que vuelvan a realizar 20 actividades que eran habituales antes del inicio de la pandemia de coronavirus. El 6 % afirmó que algunas acciones, como abrazar y dar la mano, ya no las harán más en su vida.

