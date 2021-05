Es alérgica al agua y no puede tomar un sorbo porque le corta la lengua

Asimismo, esta rara condición no solo le genera esa desagradable sensación en la piel, sino que también sufre de dolores de cabeza y fiebre después del contacto. No obstante, la joven lucha por no dejarse vencer por esta condición tan limitante.

Tessa Hansen-Smith no puede beber un sorbo porque le corta la lengua, solo se ducha dos veces al mes y no puede disfrutar de una zambullida en la pileta o de la lluvia por ser alérgica al agua.

