“Es de una ignorancia supina”, dijo el ministro Gollán sobre los dichos del excandidato a la vicepresidencia macrista

“De lo que se trata es evitar muertes porque la economía cae igual, de tratar de reactivar en donde se puede como estamos haciendo, pero lo de él (por Pichetto) es de un ignorancia supina, no me sorprende”, consideró Gollan.

“Las economías se caen por la pandemia no por la cuarentena, y el tercer desconocimiento es que la cuarentena sigue, la vamos modulando, la cuarentena no se termina hasta que todos los argentinos volvamos a una situación de movilidad previa a la pandemia, y para eso falta mucho a nosotros y al mundo, la gran esperanza está puesta en la vacuna pero todavía falta un tiempito”, apuntó.

“Pichetto no entiende nada de sanitarismo, que se dedique a la abogacía. Aumentamos en un 140% la disponibilidad de camas, eso es histórico y por eso no estamos saturados. Todavía nos quedan mil camas en la provincia de Buenos Aires porque se hizo un esfuerzo enorme que Pichetto no conoce”, dijo el ministro en declaraciones hoy a radio Continental.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, consideró hoy que Miguel Angel Pichetto “no entiende nada de sanitarismo” y que sus comentarios son “de una ignorancia supina”, al responder a las críticas del ex senador y ex candidato a vicepresidente de Cambiemos respecto a las medidas tomadas ante el crecimiento de los caos de coronavirus.

