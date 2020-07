Escándalo con Cecilia Bolocco

Cecilia Bolocco está pasando por un momento más que feliz. Su hijo Máximo se encuentra en perfecto estado de salud tras haber sido operado de un tumor cerebral y en las últimas horas anunció que pronto se casará con el empresario chileno Jose Patricio “Pepo” Daire, con quien está en pareja desde 2016.

“Por mi cumpleaños me regaló una cajita así, chiquitita, muy bonita. La abro y adentro venía una bolsita bien así pichurento, así como cualquier cosa. Y en un papel bien arrugado veo el anillo. Casi me morí… Y me dijo ‘es para realizar un viaje de por vida juntos’“, contó la ex Miss Universo sobre la propuesta de casamiento que le hizo el hombre que le robó el corazón. Sin embargo, jamás se imaginó la terrible acusación que recibiría horas después de dar a conocer la feliz noticia.

La rubia fue señalada como una “robamaridos”. Así habría sido el término que utilizó la ex modelo argentina Rossana Almeyda, la última pareja de Daire.

https://www.instagram.com/p/BpNedHkgmwr/?utm_source=ig_embed

“Me está poniendo el gorro”, le escribió a una reconocida conductora del país trasandino, haciendo referencia a que “la engañó con Bolocco”.

https://www.instagram.com/p/BpNZCvUAzTS/?utm_source=ig_embed

Ante el escándalo, Diana, la hermana de la ex de Carlos Menem, salió a defenderla y fue contundente. “Yo entiendo que esté despechada porque José Patricio es ¡un encanto! Yo entiendo que ella esté dolida. Pero yo sé que están separados hace mucho tiempo. Mucho antes de que la Cecilia y él empezaran a salir. Eso es lo único que voy a decir. Más cosas, me parece de muy mal gusto“, expresó.

Por ahora, no hay fecha de boda confirmada, pero seguramente se animen a dar el “sí” cuando la pandemia de coronavirus quede en el pasado.

https://www.instagram.com/p/Bh9CMdfDsQr/?utm_source=ig_embed

Fuente: TN

Comentarios

comentarios