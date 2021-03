Escándalo con el hijo de Martín Redrado

Fernando Piaggio y Lío Pecoraro, quien participó desde su casa, presentaron nuevos chats exclusivos con Redrado donde se refirió a los mensajes que la modelo hizo público. “Aclaré esta semana que el audio fue editado y le faltaba el final donde yo le digo: ‘Luciana, en este planteo tuyo no escucho la palabra amor’. Y ahí le dije: ‘con sinceridad, ¿vos estás enamorada de mi?’. Me dijo que ‘no’“, se puede leer en los mensajes de WhatsApp que intercambió Lucía Miranda con el economista.

