Escándalo con Luciana Salazar

La conductora protagonizó una situación en el colegio de Matilda que molestó al resto de los padres.

Luciana Salazar llevó por primera vez a su hija al jardín de infantes. Matilda ingresó a la salita de dos años de Elephante, una exclusiva escuela del barrio de Belgrano cuya cuota cuesta 25 mil pesos por mes.

El problema habría comenzado después de que los padres hubieras programado reuniones individuales de 20 minutos con la maestra pero el encuentro de la conductora… ¡duró más de una hora! Esta situación, generó que el resto de las reuniones se demoraran.

Otra de las cuestiones que cayó mal fue que Luly se fue de la escuela con anteojos negros y sin saludar a nadie. Horas más tarde, se presentó en el chat vía Whatsapp: ”Hola, Soy Luly, la mamá de Matilda’’.

Luego de este particular primer día de clases, se filtró el filoso audio de una madre del jardín que le dio duro y parejo a la conductora: “¡Hola! ¿Cómo va? Acabo de salir de la primera reunión del Kinder y me quiero morir. Adiviná quién estaba. Sí, Luciana Salazar. Encima, cada papi tuvo una reunión de 20 minutos y la de ella duró más de una hora. Yo no se si no entendió o es que ella es especial. Tal vez haya favoritismos con su nena y eso me parecería terrible”. “¡¡¡Y no sabés cómo estaba vestida!!!“, remató al final muy picante.

¡Escuchá el audio!!

Fuente: Revista Pronto

Comentarios

comentarios