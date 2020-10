¡Escándalo en Masterchef!

“Hay un abroquelamiento, hay una prohibición absoluta a los participantes de hacer cualquier declaración en on o en off. Para la jerga, en off es ni siquiera comentarnos algo…”.

El concurso de cocina logró un nivel de audiencia que no se veía hacía mucho tiempo en la tevé y eso generó que cada cosa que pase con sus participantes, el conductor o el jurado sea noticia. De las opciones más vistas por la gente desde que comenzó, pocas semanas atrás, no sólo genera chimentos amorosos y de conflictos sino también preocupación por la salud de todos los que lo hacen.

You May Also Like