Escandaloso audio de Raúl Rizzo contra Luis Brandoni

Raúl Rizzo es el protagonista de unos escandalosos audios filtrados en los que despotrica contra Luis Brandoni como consecuencia de la convocatoria que hizo a la marcha opositora al Gobierno el pasado 17 de agosto, y que generó preocupación por la aglomeración de personas y la falta de acatamiento al distanciamiento social en algunos casos.

“Las declaraciones y las acciones que lleva adelante Brandoni, que se haga cargo él. Yo soy un tipo que declara, que hago declaraciones frente a episodios, no hago convocatorias a movilizaciones que son absolutamente antidemocráticas”, comenzó el actor en las grabaciones dadas a conocer en “Los Ángeles de la Mañana”.

“Yo pediría que, en una organización como la que se está dando, la plataforma Tinglado, que impulsemos que él se haga cargo, que quede aislado por lo que dice y por lo que lleva cabo, salvo que alguien del Tinglado esté de acuerdo con Brandoni, y si está de acuerdo, está de acuerdo”, consignó el artista.

“Yo creo que hay mucha gente que no está de acuerdo ni con sus planteos ni con sus convocatorias que son absolutamente golpistas. Y de esto que estoy diciendo me hago cargo yo“, continuó Rizzo en su audio de WhatsApp enviado a sus colegas.

“Creo que tenemos que empezar a establecer una diferenciación con gente de esta naturaleza. Teniendo una pandemia feroz y ellos actuando en contra de lo que estamos haciendo nosotros, que es cuidándonos y preservándonos. ¿O por qué no tenemos trabajo como actores? Por la pandemia”, expresó enojado.

“Pero ellos salen a la calle y Brandoni impulsa la salida a la calle. Entonces vamos a empezar a diferenciarnos nosotros de él, que quede solo, por lo menos en el medio teatral, en el medio actoral. Empecemos a hacer algo al respecto“, enfatizó Raúl.

Rizzo siguió criticando al ex diputado de la Unión Cívica Radical y fue categórico al opinar sobre su ideología, acusándolo de ser golpista.

“Evidentemente me quiero diferenciar de un ser que también es actor, pero que tiene una ideología repugnante, a partir de que propone hacer esas juntadas sociales con un objetivo golpista al orden democrático, más allá de con quién estés. No se trata de ismos, se trata de defender el orden democrático”, aseguró el hombre de 72 años de edad.

“Esas llamadas a esas movilizaciones tienen un objetivo, el que no lo quiere ver que no lo vea. Quiero que pongamos de manifiesto esto. Por eso decía de diferenciarnos entre nosotros, que buscamos cuidar al otro, nos cuidamos nosotros, que buscamos que mejore la situación actoral y que esperamos poder liberarnos de esta pandemia; con gente que está, de alguna manera, colaborando para que aumenten los casos de infectados y de muerte. Más claro, echale agua”, concluyó el actor de cine, teatro y televisión.

La respuesta de Luis Brandoni

El actor de Esperando la Carroza y La Odisea de los Giles no quiso agrandar la polémica, pero en el audio también difundido por LAM, soltó comentarios picantes dirigidos a aquellas personas que pretendan hacerle caso a Raúl Rizzo.

“No le voy a responder a Rizzo y a ninguno de ese tipo de manifestaciones. No tengo tiempo, y si él cree que es guapo por eso, más vale ser mejor colega, disentir, no estar de acuerdo, ¿pero pedir que me hagan a un lado? No les va a resultar fácil porque soy buen actor”, disparó el militante de la UCR y Juntos por el Cambio.

“Voy a volver a hacer teatro cuando se pueda, y voy a lamentar mucho que algunos compañeros de trabajo sigan su consejo, pero estoy seguro de que voy a seguir teniendo el acompañamiento del público, que es para quien he trabajado siempre y de quiénes he dependido siempre”, sentenció Beto Brandoni tras el polémico pedido de Rizzo, quien ya había hecho escandalosas declaraciones tiempo atrás, como por ejemplo, contra el ex presidente Mauricio Macri. (Exitoina)

