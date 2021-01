España volvió al aislamiento por la tercera ola de coronavirus

El periodista Sánchez puso en duda la meta oficial porque “si siguen con este ritmo de vacunación los cálculos que se hacen es que hasta 2023 no tendríamos el 70% de la inmunidad porque ahora mismo sólo se ha inyectado casi un millón de dosis. No cuadran los números que da el Gobierno”.

“No es por desculparles, sino que es verdad que se les pide ese esfuerzo y ellos no se cuidan porque son los que tienen más ganas de fiesta, de estar en la calle. Si no se puede juntar en un bar se van a la casa y hacen el botellón en la casa de los amigos, y ahí es donde está demostrado que hay más riesgo de poder contagiarse”, convino.

