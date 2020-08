Espionaje: avanza capítulo penitenciario e indagan sobre eventual responsabilidad de Macri

En lo que va de la investigación, los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ya fueron procesados por las maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre la entonces senadora Fernández de Kirchner en 2018, por lo que quienes llevan la causa sospechan que Macri no pudo desconocer por completo esa situación.

Quien no figuraba en esas planillas era el exvicepresidente Amado Boudou, detenido por el caso Ciccone aún cuando su condena no estaba firme; pero su abogado, Alejandro Rúa, presentó un pedido ante la justicia federal de Lomas de Zamora para que se lo tenga como querellante.

Entre las víctimas del espionaje penitenciario estarían el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los exfuncionarios Roberto Baratta, Rafael Llornes y Carlos Kirchner, el ex jefe del Ejército Cesar Milani y los empresarios Lázaro Báez (aún detenido), Gerardo Ferreyra, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

