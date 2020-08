Espionaje en las cárceles: con Boudou como querellante se profundiza la investigación

El abogado de Boudou también relató que 11 de diciembre de 2018 el ex vicepresidente fue excarcelado y que ese mismo día en uno de los grupos de chats de los espías investigados por la justicia la noticia fue informada por los agentes Jorge Sáez y Martín Terra a lo que el procesado ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, les respondió: “Oks. vayamos monitoreando esto xfa”.

