Espionaje ilegal: rechazan el intento de Majdalani y Arribas por apartar a la fiscal de la causa

La defensa de Majdalani sostuvo que Incardona ahora investiga como presuntamente ilegal algo que antes, cuando le tocó intervenir en la causa del G-20, había considerado como legal: la fiscal respondió que cuando se tramitó esa denuncia, que instruyó el juez y no la fiscalía, no había noticias del espionaje ilegal, algo de lo que se anotició por la denuncia que hizo este año la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

You May Also Like