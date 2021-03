Estados Unidos sumó a Xiaomi a su “lista negra”

El premio se otorga una vez cada cinco años a los mejores empresarios del sector privado. El último premio, en 2019, se concedió a 100 personas. Otros notables directores ejecutivos que también fueron reconocidos son Ding Lei, de la empresa de videojuegos NetEase Inc; Wang Gaofei, de la empresa de redes sociales Weibo Corp. y Wang Chuanfu, del fabricante de automóviles BYD Co.

You May Also Like