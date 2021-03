Estafaron a Cabito Massa Alcántara y Diego Ángeli

Desde que lo echaron de Basta de todo en medio de un escándalo que terminó con la amistad que tenía con Matías Martin, Cabito Massa Alcántara no volvió al mundo de la radiofonía.

En ese momento, Cabo contó algunas cuestiones vinculadas a su salud y una frase que marcó a las claras el tono de la disolución de una amistad: “Dejaste de ser el gordo gracioso“.

En noviembre pasado lo convocaron para hacer un ciclo en Radio Ensamble y el conductor llegó a un acuerdo económico que meses después no le respetaron.

“En noviembre me convocan para hacer un programa de radio, yo les dije que quería hacerlo con Dieguito Ángeli, arreglamos una guita por mes, siguió todo bien, el 31 de diciembre uno de los dos directores renuncia y sigue Mariano Serantes al frente de la radio“, explicó Cabito en charla directa con el ciclo Intrusos que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por América.

Y siguió: “El programa arrancaba en febrero, tuvo todo un mes para rescindir contrato pero no lo hizo. Arrancó el programa y cuando quisimos cobrar el segundo mes que no nos habían pagado mintió sobre charlas que nunca tuvo conmigo. Un mitónamo. Me dijo que la pauta la tenía que llevar yo. En el porfolio de la radio siguen poniendo como que estamos al aire y no somos parte de la programación de radio ensamble“. (Primicias ya)

