Estanislao Fernández volvió a Twitter con una denuncia

Estanislao Fernández había dejado Twitter en una fecha importante y sin dar muchas explicaciones al respecto. Fue el pasado 10 de diciembre, mismo día en el que su padre, Alberto Fernández, recibió la banda y el bastón presidencial y asumió como jefe de Estado. Pero ahora, casi dos meses después, el artista drag regresó a la red social del pajarito y lo hizo con una denuncia.

El joven de 24 años se había alejado entonces de los picantes cruces o repercusiones que puede provocar la vorágine y las interacciones en esa plataforma, como los fuertes descargos que publicó contra la prensa o su escandaloso enfrentamiento con la diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata. Sin embargo, la acusación que Dyhzy realizó al volver a Twitter no fue hacia otras personalidades de la farándula, sino contra personas no identificadas que quisieron usurpar su fama, y por qué no traerle problemas, a través de cuentas falsas.

“Volví, perras. Síganme y dejen de seguir a esos fakes de cuarta”, les encomendó el cosplayer a sus seguidores de Instagram a través de sus historias. Una vez instalado nuevamente en su nueva cuenta, Estanislao se quejó que le hayan robado su usuario anterior (Dyhzy a secas, como su nombre drag) durante su ausencia y tener que utilizar uno distinto. “Obvio que tuve que poner el _ adelante de mi nombre porque acá te vas unos días y te comen el user #ANVRE”, sostuvo con ironía.

Obvio que tuve que poner el _ adelante de mi nombre porque acá te vas unos días y te comen el user #ANVRE — DY (@_dyhzy) January 23, 2020

Luego de que un seguidor le consulte si ahora se dedicará a compartir “frases motivacionales” al igual que varias de las cuentas falsas que simulan ser él, el youtuber contestó con una oración picante para inspirar a sus fans: “Que tus sueños sean más grandes que tus miedos pero no más grandes que tu culo”.

“Que tus sueños sean más grandes que tus miedos pero no más grandes que TU CULO.” – DZ https://t.co/Uzdvg8KE7y — DY (@_dyhzy) January 23, 2020

Por el momento, el hijo del presidente no volvió a protagonizar peleas por mensajes como los que tuvo contra Granata, y decidió continuar con la misma línea que siguió días atrás cuando hizo un contundente descargo por un escándalo en la playa. “Quiero recordarles lo violento que es ir a decirle a las personas que sus sexualidades no existen o son erradas”, escribió Estanislao, que además dejó publicado un mensaje para concientizar sobre las enfermedades de transmisión sexual. “Hola chicxs, nunca es mal momento para recordarles que si van a coger, usen forro. Si alguien les quiere convencer de coger sin forro, sepan que esa persona es una mierda y no merece tener intimidad con ustedes. Usen forro, cuidense y cuiden a lxs otros, no sean pelotudxs”, sentenció.

Hola chicxs, nunca es mal momento para recordarles que si van a coger, usen forro. Si alguien les quiere convencer de coger sin forro sepan que esa persona es una mierda y no merece tener intimidad con ustedes. USEN FORRO. — DY (@_dyhzy) January 24, 2020

Cuidense y cuiden a lxs otros, no sean pelotudxs. — DY (@_dyhzy) January 24, 2020

Fuente: Exitoína

Comentarios

comentarios