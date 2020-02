“Este triunfo me quedará tatuado en el corazón de por vida”

Luego de la épica victoria en el clásico ante Independiente, el entrenador Sebastián Beccacece analizó la actitud de su equipo, los felicitó y dejó algunas frases interesantes.

“Es difícil expresar en palabras lo que se siente porque fue algo conmovedor que quedará tatuado en el corazón de todos. Estos jugadores dejaron la vida y lo que se consiguió es algo soñado, como para hacer una película. Estoy muy agradecido a la entrega de los chicos”, manifestó en conferencia de prensa.

“Por eso me quedaré con este tatuaje de por vida. El Cilindro fue una fiesta, un carnaval. Escuchar el aliento fue emocionante. No me sorprende de la hinchada de Racing. Estamos muy cómodos acá y era importante demostrarlo en la cancha”, continuó.

Además, resaltó la profesionalidad del exDT de la institución, Eduardo Coudet, por dejarle un equipo de “estas características”. “Iván Pillud es la alegría del plantel, a Marcelo Díaz lo cuidamos para que juegue este partido… Pero además está Lisandro López, que conmueve y enamora”, relató.

En medio de la alegría que reinaba en el ambiente de conferencia, hasta un periodista se animó a bromear con consultarte por su continuidad, generando así las carcajadas del salón y la del propio entrenador.

Por último, cerró: “Lo importante es el crecimiento del equipo. Se quisieron instalar cosas que no son reales, aguantamos las cachetadas y seguimos convencidos que lo estamos haciendo bien”.

