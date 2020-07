“Esto no terminó”, advirtió Ginés González García

El funcionario nacional dijo que “si uno no maneja las cosas con prevención no hay sistema de salud que pueda procesar, y eso me parece terrible”, tras lo cual remarcó que “las medidas dependen mucho de nosotros, de que cumplamos con las normas”.

“No olvidemos que la pandemia no pasó y que hoy lo más importante es la prevención”, aseveró, y expresó que “estamos en un momento difícil, lo hemos transcurrido con gran éxito pero esto no terminó, estamos dentro de la tormenta”.

You May Also Like