Estremecedor audio con amenazas de un hombre a su expareja

Y., una mujer del barrio República de la Sexta, en el este de la ciudad de Rosario, contó en una entrevista concedida al canal El Tres algunos detalles de las amenazas y la violencia a la que fue sometida por su expareja. Reveló por ejemplo que hace un mes tuvo que ser hospitalizada por los golpes y que el agresor le aseguró tener vínculos con la policía, por lo cual no queda preso.

“Lo que hiciste vos, lo que hiciste vos amiga, yo te voy a enganchar sola. (…) ¿Sabés la de trompadones que te voy a pegar? Pero no, vos no te imaginás. Una bronca que yo tengo adentro. Mirá prefiero matarte te lo juro, me voy a pudrir en cana pero si te tengo que matar por hija de mil puta, te voy a matar, porque no me importa más nada, yo ya perdí todo, perdí todo, no me importa, ni hija, no me importa nada. Yo te aviso no más. Yo, si me tengo que pudrir en cana para matarte a vos, te lo voy a hacer”.

Según informaron desde Fiscalía, está vigente una orden de detención librada para el acusado ya que había sido citado para el miércoles pasado por la Unidad de Género, para ser imputado por amenazas y daño, pero no se presentó.

