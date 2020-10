Estreno del trailer oficial de The Crown con el casamiento de Lady Di

Netflix presentó este martes 13 de octubre el trailer oficial de la cuarta temporada de The Crown que se estrenará el próximo 15 de noviembre de 2020. El nuevo avance hace hincapié en el romance entre la joven Lady Di y el Príncipe Carlos y cómo su historia supone un cuento de hadas, que con el tiempo veremos que eso no es verdad.

You May Also Like