Estudio descarta medicamento para tratar coronavirus

Muchos estudios recientes han indicado que no ayuda para tratar al COVID-19, pero son más bien pequeños y anecdóticos. Uno muy grande que indicaba que el medicamento no era seguro fue retractado de la revista Lancet el jueves por cuestionamientos sobre la veracidad de los datos.

Los resultados no han sido publicados; el comunicado dijo que los detalles completos serán proporcionados próximamente. No se dio información en cuanto a su seguridad.

