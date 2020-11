Etchecolatz se negó a ser indagado y afirmó: “Yo no maté, yo batí en combate que es distinto”

El TOF, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, comenzó hoy a indagar a Etchecolatz y otros 17 represores, entre ellos al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart y al ex médico policial Jorge Antonio Berges.

“¿Ante quién voy a declarar? Ustedes no tienen autoridad para actuar. Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar. Hay mucho para declarar de esos acontecimientos que pusieron en peligro a la Patria pero no lo puedo hacer ante ustedes”, afirmó al negarse a declarar.

