Eugenio Zaffaroni, sobre la crisis postpandemia: “Es inevitable una nueva Constitución”

“Si vas a la cárcel la encontrás llena de pobres, ¿a qué se debe? se debe a que nuestras sociedades muy estratificadas tienen distintos niveles de entrenamiento, es decir en una villa no aprendes a hacer una sociedad off shore o a evadir impuestos y el que por su clase social aprende a hacer eso no sabe cómo sacarle la billetera al que va al lado suyo en el colectivo”, disparó.

