Evan Rachel Wood sumó nuevas acusaciones contra Marilyn Manson

“ El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por todo el mundo como Marilyn Manson. Él empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas ”, dijo Wood recientemente, cinco años después de comenzar a hablar públicamente sobre su historia como sobreviviente de violación y violencia doméstica en una entrevista con la revista Rolling Stone en 2016. (La Nación)

Por otro lado, Wood acusó a su exprometido de emplear insultos racistas. “ Escuché la palabra con ‘n’ una y otra vez. Esperaba que todos a su alrededor se rieran. Si no lo hacías o (Dios no lo quisiera) lo cuestionabas, te señalaba y abusaba más de vos. Nunca estuve más asustada en mi vida ”, afirmó.

“ Dibujaba esvásticas sobre mi mesa de luz cuando estaba enojado conmigo ”, publicó en su perfil. “ Mi mamá es judía y yo me crié con la religión. Debido a que ella se convirtió y no era de ascendencia judía, él decía cosas como ‘eso es mejor’ porque yo no era ‘de sangre judía’ ”. agregó.

